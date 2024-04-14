حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 مارس

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كشف حساب المواطن عن موقف التابع الجديد المضاف إلى حساب رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي بعد تاريخ 10 مارس الماضي.

وقال البرنامج ردًا على أحد الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس :” في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ “10 مارس” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مايو”.

دراسة الاعتراضات

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ “10 مارس ” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” مايو “.

متطلبات وشروط

يذكر أنه قبل الشروع في إضافة تابع إلى حساب المواطن، تأكد من استيفاء الشروط التالية:

أن تكون مسجلاً في برنامج حساب المواطن.

تحديث بياناتك في الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاد المولود الجديد (في حال إضافة مولود جديد).

التأكد من عدم وجود أي أخطاء في بياناتك أو بيانات التابع على منصة أبشر.

أن يكون لديك حساب نفاذ.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن