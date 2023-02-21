حصاد عام من الحرب.. رسائل بوتين لأوكرانيا والغرب والداخل الروسي

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مع قرب الذكرى الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه السنوي إلى البرلمان حيث تناول رسائل لأوكرانيا والغرب والداخل الروسي والعالم.

رسائل للعالم

وفي كلمته، قال الرئيس الروسي: “أخاطبكم اليوم في ظل تغييرات جذرية وأحداث تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا”.

وأضاف بوتين: “وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة، نذكر كلمات النظام الأوكراني بشأن استعادة الصفة النووية لأوكرانيا”.

وأشار إلى أنه حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما سماه “مسرحية دبلوماسية”، في إشارة لاتفاقيات مينسك.

وأكد أن بلاده كانت منفتحة ومستعدة للحوار “كنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل”.

ولفت إلى أن “هناك المئات من القواعد العسكرية للناتو حول العالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك”.

واعتبر أن “الغرب هو من بدأ الحرب، ونحن حاولنا ونحاول إيقافها”.

وتابع: “كنا نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم. نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا. لقد منح الغرب خلال عام 2020 للدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام!”.

وأكد أن “الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله”.

وأوضح أن “مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر، النازيون في أوكرانيا لا يخجلهم أنهم أحفاد كتائب النازية في ألمانيا، يستخدمون الإرهاب ضدنا”.

رسائل للأوكرانيين

وفي رسالة للأوكرانيين، قال الرئيس الروسي: “نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

وأضاف: “الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب. كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، فسنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا”.

وأشار إلى أن “الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية عليها. الكنيسة الإنجليزية تبحث الآن عن صيغة “محايدة” للفظ الجلالة، العائلة هي اتحاد رجل وامرأة هذا ما تقوله الديانات السماوية”.

وأكد أن “كل تلك المشكلات الثقافية هي مشكلة الغرب، أما نحن فنسعى للحفاظ على أطفالنا”.

وأعرب عن فخره أن “أغلبية شعبنا متعدد الأعراق والأطياف يدعم عمليتنا العسكرية الخاصة”.

تحذير للغرب

وفي رسالة للغرب، شدد على أنه من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة، وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية”.

وأعلن عن وصول مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي إلى أكثر من 91%.

رسائل للداخل

وللداخل، قال بوتين: “ننحني لأسر المحاربين والعاملين وأصحاب المهن الطبية وغيرهم من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا”.

وأضاف: “لقد بدأنا وسنواصل زيادة الدعم للمناطق الجديدة، وسنعمل على مد الطرق وسننفذ جميع هذه الخطط. وسنوفر الأمن والاستقرار لها”.

واقترح الرئيس الروسي تأسيس صندوق حكومي لدعم أسر المشاركين في العملية العسكرية.