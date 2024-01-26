حصيلة الانزلاق الأرضي في الصين ترتفع إلى 44 قتيلا

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بلغت الحصيلة النهائية لضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع منذ ثلاثة أيام في منطقة جبلية بجنوب غرب الصين، 44 قتيلا الخميس، وقعت المأساة فجر الاثنين في قرية ليانجشوي بإقليم يونان، أحد أفقر المناطق في البلاد. ودُمّرت ثمانية عشر منزلاً وتم إجلاء أكثر من 200 شخص.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ أطقم الطوارئ الاثنين إلى “بذل قصارى الجهد للحد من عدد الضحايا”، وشارك نحو 200 من رجال الإنقاذ في عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية رجال الانقاذ وهم يرتدون خوذات وأقنعة وملابس برتقالية ويحفرون في الخرسانة طوال الليل في محاولة لتحديد مكان الناجين.