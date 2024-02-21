“حظر” لقطات الشاشة بـ”واتساب”

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طرح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حظر إمكانية التقاط لقطة شاشة للصور الخاصة بالملف الشخصي، وذلك لمزيد من الحماية والخصوصية.

وتعمل الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، بمجرد تفعيلها على إظهار رسالة بحظر الإجراء عند محاولة المستخدمين الآخرين التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي.

وتضيف هذه الميزة طبقة إضافية من حماية الخصوصية، من خلال منع مشاركة الصور الشخصية دون موافقة المالك، إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صورة باستخدام جهاز ثانوي أو كاميرا.