حفظ النعمة في محايل عسير توزع “500 ” وجبة إفطار صائم يوميًا

عمر آل قايد _ محايل عسير

تصوير _ عمر آل قايد

توزع جمعية حفظ النعمة بمحايل عسير، أكثر من 15000 وجبة إفطار صائم خلال الشهر الفضيل على الصائمين بالمحافظة، بمعدل 500 وجبة يوميًا.

كما تقوم الجمعية بتوزيع الوجبات في المساجد وأحياء المحافظة طيلة شهر رمضان المبارك متمثلة في قوله صلى الله عليه وسلم (من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً).

وأشاد المدير التنفيذي للجمعية “جبريل حكمي” بالجهود التي يبذلها فريق عمل الجمعية وفريق العمل التطوعي بالجمعية في توزيع الوجبات على الصائمين، مبينًا اهتمام الجمعية بتنمية العمل التطوعي.

وقدم أمين الجمعية “حكمي” شكره وتقديره للداعمين والمساهمين المحسنين من أفراد المجتمع على دعمهم ومساندتهم لبرامج وانشطه الجمعية، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يضاعف لهم الأجور.