حقيقة مشاركة رونالدو في ديربي الرياض القادم

رد الناقد الرياضي محمد العنزي، على سؤال أحد المشجعين بشأن إمكانية مشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو مع النصر في ديربي الرياض القادم أمام الهلال.
وقال العنزي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: إن قرار انتقال رونالدو للنصر في يد اللاعب ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن الهلال كان قريب من التعاقد لكن قضية كنو منعتهم.
عبر #نقطة_نظام .. مشجع: هل سيتواجد #رونالدو في #ديربي_الرياض ؟
محمد العنزي: قرار انتقال رونالدو للنصر في يد اللاعب .. #الهلال كان قريب من التعاقد لكن قضية كنو منعتهم#وليد_الفراج: النصر سيدفع 10% فقط@ShahidVOD#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 23, 2022