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حقيقة مشاركة رونالدو في ديربي الرياض القادم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2022 - 11:31 صباحًا

رد الناقد الرياضي محمد العنزي، على سؤال أحد المشجعين بشأن إمكانية مشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو مع النصر في ديربي الرياض القادم أمام الهلال.

وقال العنزي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: ‏إن قرار انتقال رونالدو للنصر في يد اللاعب ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن الهلال كان قريب من التعاقد لكن قضية كنو منعتهم.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 24 ديسمبر 2022 - 11:31 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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