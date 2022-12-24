حقيقة مشاركة رونالدو في ديربي الرياض القادم

رد الناقد الرياضي محمد العنزي، على سؤال أحد المشجعين بشأن إمكانية مشاركة اللاعب كريستيانو رونالدو مع النصر في ديربي الرياض القادم أمام الهلال.

وقال العنزي عبر برنامج “أكشن مع وليد”: ‏إن قرار انتقال رونالدو للنصر في يد اللاعب ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن الهلال كان قريب من التعاقد لكن قضية كنو منعتهم.