حمدالله يتسبب في هجوم شرس على جماهير النصر

هاجم سامي الحريري، إعلامي رياضي، جماهير نادي النصر بسبب رغبــــتهم في عودة الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله لصفوف الفريق، وذلك بسبب العقم الهجومي الذي يُعاني منه العالمي منذ بداية الموسم الجديد.

شكوى ضد لاعب العميد

وكان الدولي المغربي، قد انتقال إلى صفوف نادي الاتحاد خلال الموسم الماضي، قبل أن يتقدم العالمي بشكوى ضد اللاعب وفريق العميد، فى القضية الشهيرة، والمعروفة بـ “التسجيلات”، والتي تعرض المهاجم على إثرها للإيقاف.

وكان مركز التحكيم لرياضي، قد رفع الإيقاف من على حمد الله، ليعيش النصر حالة من الــعقم الهجومي رغم وجود قناص المغرب فنينست أبو بكر، الذي يم يقدم الطموحات المتوقعة بصحبة العالمي، كما كان متوقع.

هجوم ناري

ونشر الحريري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”إلى متى وغالبية مشجعي النصر يفكرون في حمدالله!!، ركز في فريقك يا صديقي، أبحث عن مهاجم يعوض غياب أسطورة هجوم النصر طوال تاريخه”.

وأضاف:”هل صفقة جوناثان الفاشلة وصفقة أبو بكر عوضت غياب الكبير؟ النصر لم يحقق بطولة خارجية من عام 1998 م يعني من 24 عام !! وأنت تفكر في حمدالله !!”.