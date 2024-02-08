خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد سيباستيان بينييرا.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد سيباستيان بينييرا.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.