خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط تشيلي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي في وفاة رئيس الجمهورية السابق السيد سيباستيان بينييرا.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية تشيلي السابق السيد سيباستيان بينييرا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.