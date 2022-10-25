خالد النمر يحذر من استخدام هذه الأدوات للنظر إلى كسوف الشمس

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، كافة الأشخاص من مختلف الفئات العمرية التي قد ترغب في النظر لـ كسوف الشمس اليوم في المملكة أو أنحاء العالم مما قد تسبب في آضرار سلبية على العين.

مخاطر النظر لـ كسوف الشمس

ونشر خالد النمر على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” يحذر من استخدام النظارات الشمسية للنظر إلى كسوف الشمس لأنه لا يحمي العين فوق البنفسجية الضارة.

وتابع: أن النظر من خلال التليسكوب إلى كسوف الشمس ليس آمن ويسبب آضرار على العين، حيث لابد أن يحتوى التليسكوب على مرشحات وفلاتر معدة خصيصا لهذا الأمر.