خام برنت يتراجع 0.69 % ليسجل 82.89 دولار للبرميل

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انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69 % لتسجل 82.89 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44 % إلى 78.84 دولار للبرميل.

ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.