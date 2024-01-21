خبراء من منظمة الفاو يبحثون تطوير صناعة منتجات نحل العسل بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع “الفاو”

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بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف , مع وفد خبراء منظمة الفاو الذي ضم خبير تربية النحل للعسل بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور نورو محمد ، والخبير الميداني لتربية النحل عالي القرني” نشر , تقنيات تربية النحل الحديثة من خلال النحالين النموذجيين بالمنطقة بالاضافة إلى تقييم حالة طوائف النحل وتقديم المشورة الفنية لمربي النحل النموذجين بشأن ادارة الندرة خلال فترة الشتاء ، بحضور نائب مدير الفرع المهندس وليد ال دغيس.

وأوضح الخليف خلال لقائه وفد منظمة الفاو اليوم, أن فرع الوزارة بمكة يسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير تربية النحل بالمملكة من خلال توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف وكذلك تحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة عبر العيادات المتنقلة.

وأكد أن الفرع يعمل على تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ومهنة النحالة، عبر إطلاق مبادرات مع الجهات ذات العلاقة تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة التنسيق مع النحالين النموذجيين وفنيي النحل على المستوى الميداني بالمنطقة.