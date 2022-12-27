خبراء يحذرون المصابين بالإنفلونزا.. اتبعوا هذه الخطوات لحماية الآخرين من العدوى

يصر بعض الأشخاص على مواصلة حياتهم بشكل عادي، عندما يصابون بالإنفلونزا التي تكثر خلال فصل الشتاء، لكن الخبراء يحذرون من هذه الخطوة، لأن الأسلم صحيًا هو أن يأخذ الشخص المصاب قسطًا من الراحة، حتى يتعافى ويحمي غيره من العدوى.