خبراء يفجرون مفاجأة بشأن ما تم اكتشافه في الشوكولاتة الداكنة !

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تقرير حديث بأن ألواح الشوكولاتة الداكنة تحتوي على معادن سامة مرتبطة بمجموعة من المشاكل الصحية، رغم أنها غالبًا ما توصف بأنها “البديل الصحي” للأنواع العادية.

وكشفت اختبارات أجريت على 28 لوح شوكولاتة داكنة من صنع علامات تجارية شهيرة، بما في ذلك “Hershey’s” و”Lindt” و”Tony’s Chocolonely”، أن جميعها كانت إيجابية للرصاص والكادميوم.

وتم ربط المعادن الثقيلة بمشاكل الرئة ومشاكل الذاكرة والسرطان وحتى الموت المبكر، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

لكن الخبراء يقولون إنه سيتعين عليك تناول أكثر من لوح شوكولاتة كامل الحجم يوميًا لملاحظة أي تأثير.

والكادميوم عنصر طبيعي موجود في التربة تمتصه أحيانًا جذور النبات وينتهي به الأمر في حبوب الكاكاو، يلوث الرصاص الحبوب من البيئة، ربما عندما تهب الرياح في المناطق المحيطة حيث تجف الحبوب في العراء.

ومن المعروف أن الرصاص يشكل خطرًا على البشر، حيث يتسبب في فقدان الذاكرة وألم في البطن وتدهور الحالة المزاجية لدى البالغين بعد التعرض لفترة طويلة.

بالنسبة للأطفال، يمكن أن يتسبب المعدن الثقيل في إتلاف أدمغتهم وجهازهم العصبي المركزي بتركيزات عالية مما يؤدي إلى مشاكل في التعلم والسلوك.