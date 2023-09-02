“خبراء” يكشفون فوائد الشاي الأخضر والأسود لهذه الفئة من الأشخاص

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أوضح خبراء فوائد الشاي الأخضر والأسود لمرضى السكري، حسبما جاء في موقع “Every day health”.

الشاي الأخضر

ذكرت دراسات أن الشاي الأخضر قد يساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم، ويلعب دورًا في المساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني والسمنة، ويقلل نسبة الدهون.

وحسب وزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من الشاي الأخضر على 0 كربوهيدرات، و0 جرام من السكر والدهون، و2.5 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خيارًا صحيًا لمريض السكري.

الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود على التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري أو مضاعفاته، بالإضافة إلى أنه يحسن مقاومة الأنسولين، وذلك وفقًا لمراجعة طبية نُشرت في عام 2019.

وأوضحت بعض الدراسات أن الشاي الأسود قد يقلل من امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي يحسن التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم؛ ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

كما وجدت مراجعة نشرت في عام 2016، أن الشاي الأسود يخفض وزن الجسم.