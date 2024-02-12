خبيرة الصحة العالمية لمنسوبي تعليم الطائف: أهنئكم على البنية التحتية والصحية

جاء ذلك خلال زيارة فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، معرض المدارس الصحية والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، واستضافته مدارس الجيل الأهلية، وذلك ضمن التقييم النهائي لبرنامج مدينة الطائف الصحية، بحضور خبيرة منظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي، ورؤساء اللجان المشاركة في المشروع في المحافظة والجهات الحكومية، بحضور المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.