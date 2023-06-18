خبيرة تحذر البعض من شرب الشاي الأخضر

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أكدت آنا سفيريدوفا رئيسة قسم أمراض الباطنية في المستشفى المركزي لشركة السكك الحديدية الروسية فائدة الشاي الأخضر، مشيرة إلى بعض المحاذير منه.

وتقول الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru: “لا تنصح النساء الحوامل بشرب الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مادة التانين التي تمنع امتصاص حمض الفوليك الضروري لنمو طبيعي للجهاز العصبي للجنين. كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، ومن يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وكذلك الذين يعانون من هشاشة العظام. لأن مادة التانين تمنع امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم في الأمعاء الدقيقة”.

ووفقا لها، يزيد الشاي الأخضر من حموضة عصارة المعدة. لذلك لا ينصح من يعاني من التهاب المعدة والقرحة ومرض الارتجاع المعدي المريئي بشربه.

وتقول: “ينصح بشرب الشاي الأخضر بعد مضي ساعة على تناول الطعام ولكن ليس قبل النوم، لتجنب الأرق”.