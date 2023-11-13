خبير تقني: أكثر ما تخشاه منصات التواصل الاجتماعي هو مغادرة المستخدمين لمنصات أخرى.. فالمستخدم يمتلك السلطة الأقوى

أكد الخبير التقني “عبدالله السبع”، أن أكثر ما تخشاه منصات التواصل الاجتماعي هي مغادرة المستخدمين لمنصات أخرى.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”، أن المغرد الذي يبحث عن التفاعل فقط بغض النظر عن المحتوى الذي ينشره، لن يستمر كثيرا على منصات التواصل.

وأوضح أن المستخدم هو الذي يملك السلطة الأقوى على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هروب بعض المستخدمين من منصة فيس بوك إلى منصة إكس كان بسبب القيود التي فرضتها إدارة الفيس بوك.