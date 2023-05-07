ختام ملتقى المملكة الثاني لألعاب القوى للدرجة الأولى بتبوك

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اختتمت اليوم, على مضمار ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، منافسات ملتقى المملكة الثاني لألعاب القوى للدرجة الأولى، الذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى ضمن البرنامج الزمني لملتقيات وبطولات المملكة لألعاب القوى للموسم الرياضي 2022-2023، بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، واستمر يومين.

وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم العطوي، أن نتائج الملتقى جاءت على النحو التالي:

حقق نادى مضر المركز الأول في مجموع النقاط للفرق برصيد 194 نقطة، يليه نادي الترجي برصيد 182 نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي أبها برصيد 91 نقطة.

وأشار العطوي إلى أن الملتقى شهد مشاركة 209 لاعبين يمثلون 13 نادياً من مختلف الأندية بمناطق المملكة، تنافسوا على 12 مسابقة في المضمار و8 في الميدان ومسابقة العشاري، وأدارها أكثر من 40 حكماً ومراقباً وقاضياً ميدانياً وعدد من المتطوعين.