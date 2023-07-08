خرير الماء وأرض خضراء تُمتّع زوار وأهالي منطقة الباحة

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أسهمت الأمطار الغزيرة التي تواصل هطولها على منطقة الباحة ومعظم محافظاتها خلال الأسابيع الأخيرة في اكتساء الأرض بالغطاء النباتي الذي يتخلله خرير الماء المنساب من العيون الجارية مشكلاً شلالات جاذبة للمتنزهين وعشاق الطبيعية الساحرة، إضافة إلى كثافة النباتات الموسمية والحشائش الغنية بالمكونات الطبيعية.

ورسمت الغيوم بتشكلها الرباني لوحة فنية زاهية الألوان، وبديعة المنظر، تأسر عشاق الطبيعة, وجَالَتْ عدسةُ “واس” في عددٍ من الأماكنِ بمنطقة الباحة التي اكتست جبالها وسهولها وأوديتها باللونِ الأخضرِ.