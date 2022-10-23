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خطأ في «فيسبوك ماسنجر» يعرض بياناتك لخطر القرصنة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 أكتوبر 2022 - 2:56 صباحًا

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يحذر خبراء التقنية من خطأ تقني في تطبيق فيسبوك ماسنجر، قد يعرض بيانات المستخدمين لخطر التسريب والقرصنة.

وينصح الخبراء في حالة استخدام فيسبوك ماسنجر، بتشفير الرسائل النصية الخاصة بك، لأن تركها غير مشفرة يعرضك لخطر قراءة المتطفلين لرسائلك، كما يعرضها لخطر التهكير.

ويوضح الخبراء، أن فيسبوك أنشاء

طريقة لتشفير الدردشات مباشرة في ماسنجر، وهذا يعني أن النصوص الخاصة بك يتم حجبها أثناء نقلها مما يمنع المتطفلين من الوصول إليها أثناء عملية النقل.

ووفقا لفيسبوك، فإن التشفير من طرف إلى طرف يضيف المزيد من الأمان والحماية إلى رسائل ومكالمات المستخدمين في أي محادثة، إذا قاموا بتمكين التشفير في كل محادثة فردية.

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ويمكن تشفير الرسائل من خلال الخطوات التالية:

– افتح تطبيق فيسبوك ماسنجر على آيفون أو أندرويد.

– أدخل محادثة محددة وانتقل إلى الإعدادات.

– الضغط على خيار بدء محادثة مشفرة من البداية إلى النهاية.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 أكتوبر 2022 - 2:56 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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