خطف ممرضة أمريكية وطفلها في هايتي

تعرضت ممرضة أمريكية وطفلها للخطف في هايتي، بعد يومين فقط من إعلان الولايات المتحدة سحب أفراد طاقمها غير الأساسيين من البلاد بسبب انعدام الأمن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بمعلومات عن خطف مواطنَين أمريكيين في هايتي، مضيفة: “نحن على اتصال مستمر مع السلطات الهايتية ونواصل العمل معها”.

وأعلنت منظمة “إل روا هاييتي” الإغاثية أن الممرضة المختطفة هي زوجة مدير المنظمة، وأن عملية الخطف حدثت صباح يوم الخميس الماضي قرب مقر المنظمة.

وأمرت الولايات المتحدة الأمريكية موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة هايتي، داعيةً رعاياها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت بسبب انعدام الأمن جراء نشاط العصابات.

وتعاني هايتي من انتشار قناصة على الأسطح وزيادة حوادث الاغتصاب والخطف والقتل، كما يستمر عنف العصابات التي تسيطر على نحو 80% من العاصمة في التفاقم.