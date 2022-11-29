خطوة بخطوة.. طريقة تقديم طلب تنازل عن خدمة في منصة سكني

المناطق_الرياض

أوضح برنامج سكني، المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، أنه بإمكان المستفيد التنازل للزوجة أو العكس عن طريق منصة سكني الإلكترونية.

وأضاف حساب العناية بالمستفيدين، أنه للتنازل للزوجة أو العكس عن طريق منصة سكني، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1 – زيارة الحساب الشخصي.

2 – النقر على أيقونة الخدمات.

3 – النقر على التنازل عن الدعم السكني.

علمًا أن سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.

وأكد أنه في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج والزوجة، يتم تغيير الاستحقاق للاثنين إلى غير مستحق، حيث يتطلب من أحدهما التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر، من خلال:

1 – الدخول على حساب المٌتنازل له.

2 – النقر على أيقونة «التحقق من حالة الاستحقاق».

3 – سيتم نقل الاستحقاق بإذن الله.

دعم سكني

وقبل أيام، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م بلغ نحو 42.6 مليار ريال.