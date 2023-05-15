خطوة مفاجئة من “ميتا”.. إيقاف تطبيق “فيسبوك ماسنجر” على ساعة آبل

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قررت شركة ميتا إيقاف تطبيق المراسلة الخاص بها “فيسبوك ماسنجر” على ساعة آبل ابتداءً من نهاية شهر مايو الجاري، دون أن تحدد أسباب تلك الخطوة.

وأكد المتحدث الرسمي لشركة ميتا، أن المستخدمين سيقومون باستقبال تنبيهات الرسائل فقط من التطبيق بشكل طبيعي، لكنهم لن يتمكنوا من الرد عليها عبر الساعة.

وانضم “فيسبوك ماسنجر” إلى تطبيقات أخرى سابقة أوقفت في السابق خدمة الرد على الرسائل من خلال الساعة مثل تويتر وأوبر وSlack.

يشار إلى أن ساعة “آبل” كانت توفر للمستخدمين إمكانية استقبال الرسائل والرد عليها سريعًا، وإرسال الرسائل الصوتية والملصقات وغير ذلك.