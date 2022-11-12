خلال يومين.. عدد سكان العالم يصل لـ8 مليارات نسمة

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كشفت تقارير أممية ومواقع ترصد الزيادة السكانية البشرية على كوكب الأرض، أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات نسمة خلال يومين أو 3 على الأكثر.

وأفاد تقرير نشره موقع الرصد المعلوماتي لسكان الأرض، فقد بلغ عدد سكان العالم اليوم أكثر من 7 مليارات و999 مليوناً و483 ألف نسمة.

مواليد 2022

وبحسب الموقع فإن عدد المواليد لهذا العام زاد على 115 مليونا و883 ألفاً، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 58 مليوناً و029 ألفاً، أي أن عدد المواليد الأحياء لهذا العام يزيد، حتى اللحظة، على 57 و854 ألف نسمة.

وبلغ عدد المواليد في هذا اليوم، الموافق 12 نوفمبر 2022، حوالي 248 ألف مولود جديد، بينما بلغ عدد الوفيات في هذا اليوم أكثر من 124 ألف حالة وفاة، وبالتالي فقد بلغت الزيادة في عدد السكان لهذا اليوم، حتى لحظة إعداد الخبر، أكثر من 124 ألف نسمة.

9 مليار

يذكر أن جميع التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم، الذي يقدر حالياً بحوالي 7.7 مليار نسمة، يتزايد وسيظل كذلك ليصل إلى 9 مليارات نسمة عام 2050.

انفجار سكاني

كانت الأمم المتحدة، قد حذرت من احتمال حدوث انفجار سكاني أو أزمة سكانية عالمية بحيث أن موارد الأرض لن تكفي البشر الذين يعيشون عليها.

مستقبل البشرية في خطر

خلال كلمة ألقاها في قمة المناخ “كوب 27″، قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات ومستقبل البشرية في خطر.

وأوضح أن الوقت يداهم العالم الذي يخسر معركته مع المناخ، مؤكداً أن كوكب الأرض يقترب من مرحلة اللاعودة في التغير المناخي.

وأشار إلى أن الفوضى المناخية هي السبب الرئيس في الصراعات العالمية، مؤكداً على أن النشاط البشري هو سبب أزمة المناخ، وأنه على مجموعة الـ 20 تسريع المرحلة الانتقالية نحو الاقتصاد الأخضر، داعياً إلى اتفاق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة من أجل البيئة.