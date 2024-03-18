خلل يتبعه خطر نشوب حريق.. “التجارة” تعلن استدعاء 239 مركبة مرسيدس

المناطق_متابعات
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 239 مركبة مرسيدس GT 4DOOR / E-CLASS / CLS، 2022 – 2023 ، لخلل في نظام تثبيت سلك التأريض.
وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك؛ ما يزيد من خطر نشوب حريق.
ولفتت إلى أن الإجراء هو التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 239 مركبة
🚘 مرسيدس "GT 4DOOR / E-CLASS / CLS"
🗓 2022 – 2023
🔻 لخلل في نظام تثبيت سلك التأريض، قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك مما يزيد من خطر نشوب حريق.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 🔗 pic.twitter.com/V3QfzWpSaV
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 18, 2024