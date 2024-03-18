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خلل يتبعه خطر نشوب حريق.. “التجارة” تعلن استدعاء 239 مركبة مرسيدس

18 مارس 2024 - 11:57 صباحًا

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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 239 مركبة مرسيدس GT 4DOOR / E-CLASS / CLS، 2022 – 2023 ، لخلل في نظام تثبيت سلك التأريض.

وأوضحت الوزارة أن الخلل قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك؛ ما يزيد من خطر نشوب حريق.

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ولفتت إلى أن الإجراء هو التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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18 مارس 2024 - 11:57 صباحًا
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