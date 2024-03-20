خمسة مواقع تثري تجربة قاصدي المسجد النبوي

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يزخر المسجد النبوي بالمدينة المنورة وساحاته بالعديد من المواقع والمعارض التي تثري تجربة قاصدي المسجد النبوي القادمين من شتى بقاع العالم للصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

ويعد معرض عمارة المسجد النبوي الواقع في الجهة الجنوبية من ساحة المسجد النبوي نقلة نوعية في عرض تاريخ عمارة المسجد النبوي عبر مراحل زمنية مختلفة من خلال تقنيات حديثة.

كما يعد المعرض الدولي للسيرة النبوية في الجهة الجنوبية صرحًا علميًا متخصصًا ومتكاملًا، ويقدم الإسلام في سمته الجليل، وثوبه الجميل، من خلال شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتعريف بكريم آدابه، وعظيم أخلاقه.

أما معرض نوادر المخطوطات الواقع بالساحات الجنوبية للمسجد النبوي فهو يعرض عددًا من المخطوطات تحكي تراثًا فنيًّا عظيمًا، أقيم عليه العديد من الدراسات لفَهم الثقافة العربية والإسلامية، كالنقوش على المواد الصلبة والخدوش الكتابية خلال مراحل تطور الكتابة عبر العصور.

فيما تضم مكتبة المسجد النبوي الواقعة بالجهة الغربية من المسجد النبوي عدة أقسام، منها قسم للمخطوطات ومكتبة صوتية وقسم فني وقسم خاص للكتب النادرة.

ويحتوي قسم المخطوطات والكتب النادرة داخل المسجد النبوي مخطوطـات نـادرة وقيمـة يقـدر عددهـا بحوالـي ٤٠٥٢ مخطوطة أصليـة، و 60 ألف مخطـوط رقمـي و ٤٦٠٠ مخطوطة مصـورة، بالإضافة إلـى ٢٥٠ مصحفًا مخطوطًا، و ٢٠٠ مصحف مطبوع.