خورخي خيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة السد القطري

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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الأساسي لمواجهة فريق السد القطري، في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويلتقي فريق الهلال، بنظيره السد القطري، في تمام الثامنة مساء اليوم “الأحد”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتقام مباراة الهلال والسد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان، والتي تضم فريقي أهلي طرابلس والوداد الرياضي المغربي.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة السد كالتالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، ميشايل ديلجادو.

وعلى مقاعد البدلاء، كلا من: “حبيب الوطيان، كاريلو، أحمد أبو راسين، الخيبري، جحفلي، اليامي، محمد البريك، ناصر الدوسري، سعد الناصر، عبد الله رديف، محمد القحطاني، مصعب الجوير”.