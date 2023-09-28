“خيركم” تحتفي بالمعلمين والطلاب المشاركين في دورة ربيع القلوب

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احتفت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة بالمعلمين والطلاب المشاركين في دورة ربيع القلوب ( الدورة القرآنية المكثفة ) والتي أقيمت بجامع الأمير متعب رحمه الله وامتدت ٣٥ يوماً بمشاركة ١٣٢ طالباً مثلوا ١٢ مسجداً بالمحافظة.

الحفل والذي أقيم بمكتبة الملك فهد افتتح بتلاوة مباركة ، بعدها شاهد الحضور فيه عرضاً مرئياً عن انجازات الدورة والتي أثمرت بعد فضل الله ١٨ حافظاً لكتاب الله و٢٢ مجازاً في حين بلغ عدد الصفحات المحفوظة والمراجعة قرابة 40 ألف صفحة.

وفي كلمته خلال الحفل أثنى مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي على جهود القائمين على هذه الدورة والتي وصفها بالفريدة من نوعها كونها تخصصت في مجالي الحفظ والإقراء ، مقدماً شكره لمؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية والتي دعمت الدورة ، وساهمت في إنجاحها.

وبعد أن استمع الحضور لتلاوة بقراءة الإمام الكسائي قدمها الحافظ حامد سيد نقيب الله ، كرم مدير عام خيركم القائمين على الدورة من إداريين ومعلمين ، والطلاب الحفاظ والمجازين ، والمؤسسة الداعمة للدورة.