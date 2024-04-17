خيسوس: واثق من قدرتنا على العودة والتأهل للنهائي من الرياض

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أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جورجي خيسوس اليوم الأربعاء بعد خسارة مواجهة العين بأربعة أهداف مقابل هدفين على قدرة فريقه في العودة بمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث قال خيسوس في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مواجهة العين “واثق من قدرتنا على العودة في مواجهة الرياض إذا قدمنا أداءنا المعهود، وأشرت لجماهير الهلال بعد مواجهة العين بأنه تبقى مباراة نتمنى أن يساندونا فيها”.

وأضاف خيسوس “لم نتوقع الخسارة بالأربعة بعد سلسلة انتصاراتنا السابقة والتي امتدت 34 مباراة دون خسارة، وقادرون على التعويض في لقاء الإياب بالرياض والتأهل للنهائي، وسنقف على تفاصيل ما حدث وسنرتب أوراقنا قبل لقاء الإياب.. وأنا على ثقة كاملة، بالعودة والتأهل في الرياض”.

وعن عدم إشراك المهاجم صالح الشهري أساسيا قال خيسوس “صالح الشهري كان مصابًا قبل اللقاء، منذ المباراة الماضية كان يشعر بآلام ولم يتدرب معنا، ورغم ذلك ضحى وقال لي سأشارك متى ما احتجت لي حتى لو نصف ساعة”.

وأعرب جورجي جيسوس المدير الفني للهلال عن ثقته في قدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم الخسارة أمام العين الإماراتي 2-4 في ذهاب الدور نصف النهائي، اليوم الأربعاء.

وقال جيسوس في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن المباراة شهدت أحداثا لا يمكن التحكم فيها مثل احتساب ثلاث ركلات جزاء على الفريق، مشددا على ضرورة البحث في أسباب حدوث هذه الأخطاء وتصحيحها.

ورفض المدرب البرتغالي الحديث عن أن المبالغة في الثقة كانت وراء خسارة الهلال، لافتا إلى أن ظروف المباراة لم تخدم فريقه، وهو ما ستؤكد عليه مباراة الإياب في الرياض.

وعن إشارته إلى الجماهير بعد المباراة، كشف جيسوس أنه كان يقول لهم إن هناك مباراة في الرياض وستكون مليئة بالصخب، معربا عن ثقته الكبيرة في بلوغ النهائي من الرياض.

من جهته قال ياسر الشهراني لاعب الهلال عقب المباراة “لم نكن موفقين في الشوط الأول اليوم، سنحاول معالجة الأخطاء والتعويض في مباراة الإياب”.

وتوقفت انتصارات فريق الكرة بنادي الهلال عند الرقم 34 بشكل متتالي بعد الخسارة على يد العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وتمكن الهلال بقيادة مديره الفني جيسوس، من دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، كأكثر الأندية العالمية تحقيقًا للانتصارات المتتالية بالرقم 34.

وبات يكفي العين الخسارة بفارق هدف في لقاء العودة، الذي يقام على ملعب الهلال يوم الثلاثاء القادم، للصعود للنهائي.

في المقابل، أصبح يتعين على الهلال الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إذا أراد الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب.

وفي حال انتهاء لقاء العودة بفوز الهلال بفارق هدفين، سوف يحتكم الفريقان لركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق الصاعد للنهائي.