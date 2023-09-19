“دانه إبراهيم”.. مبتكرة سعودية حصلت على الميدالية الذهبية في معرض سنغافورة للابتكارات عن اختراعها لعصا إلكترونية تساعد أطفال التوحد في الرسم

استعرضت قناة “العربية” قصة الطالبة السعودية “دانه إبراهيم” والتي حصلت على الميدالية الذهبية في معرض “سنغافورة” للابتكارات عن اختراعها لعصا إلكترونية تساعد الأطفال المصابين بالتوحد في الرسم.

وقالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية “دانه إبراهيم”، إنها استوحت فكرة اختراعها للعصا الإلكترونية التي تساعد الأطفال المصابين بالتوحد في عملية الرسم، من خلال محاولة قيامها بمساعدة قريب لها أصابه التوحد في الرسم.

وأكدت الطالبة أنها عملت على اختراع هذه العصا لتقديم المساعدة اللازمة للأطفال المصابين بالتوحد.

وبينت أنها تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية بفضل الدعم الذي تلقته من فريقها، وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.