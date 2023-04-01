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داود الشريان يروي حكاية إيقافه عن الكتابة لمدة 40 يومًا بسبب مقال عن الهاتف.. ويكشف قصة “انكسر الشاهد” (الفيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 2:04 مساءً

روى الإعلامي داود الشريان، حكاية إيقافه عن الكتابة لمدة “40 يوما” بسبب مقال عن الهاتف، وتفاصيل قصة مقال “انكسر الشاهد”.

وقال الشريان، خلال لقاء له مع برنامج ” الليوان “: “تحدثوا معي من وزارة الإعلام وقالوا لي أنت موقوف لمدة 40 يوما، فقلت هذه إجازة نفاس”.

وتابع: “بعد الإيقاف كتبت مقالا بعنوان انكسر الشاهد، فكنت أطارد فأرا في البيت فانكسر إصبع الشاهد الذي أطبع به فظللت أبحث على إصبع آخر فالإبهام سمين ومدربح وأنا لا أحب المدربحين ، والخنصر صغير ومتطرف وأنا لا أحب الصغار والمتطرفين”.

وأكمل: “البنصر يلبس به خاتم الزواج وأنا لا أحب التابعين، ومقال” انكسر الشاهد “هذا نشر بـ صحيفة اليوم”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل 2023 - 2:04 مساءً
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