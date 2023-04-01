داود الشريان يروي حكاية إيقافه عن الكتابة لمدة 40 يومًا بسبب مقال عن الهاتف.. ويكشف قصة “انكسر الشاهد” (الفيديو)

روى الإعلامي داود الشريان، حكاية إيقافه عن الكتابة لمدة “40 يوما” بسبب مقال عن الهاتف، وتفاصيل قصة مقال “انكسر الشاهد”.

وقال الشريان، خلال لقاء له مع برنامج ” الليوان “: “تحدثوا معي من وزارة الإعلام وقالوا لي أنت موقوف لمدة 40 يوما، فقلت هذه إجازة نفاس”.

وتابع: “بعد الإيقاف كتبت مقالا بعنوان انكسر الشاهد، فكنت أطارد فأرا في البيت فانكسر إصبع الشاهد الذي أطبع به فظللت أبحث على إصبع آخر فالإبهام سمين ومدربح وأنا لا أحب المدربحين ، والخنصر صغير ومتطرف وأنا لا أحب الصغار والمتطرفين”.

وأكمل: “البنصر يلبس به خاتم الزواج وأنا لا أحب التابعين، ومقال” انكسر الشاهد “هذا نشر بـ صحيفة اليوم”.

داود الشريان يروي حكاية ايقافه عن الكتابة "40 يوم" بسبب مقال عن الهاتف.. ويكشف عن قصة مقال "انكسر الشاهد"#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/g78u5HMGsc — الليوان (@almodifershow) March 31, 2023

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