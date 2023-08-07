دبلوماسي أوكراني سابق: ارتفاع أسعار الحبوب بسبب الحرب ليس في صالح الصين لأنها تشتري 40% من الحبوب الأوكرانية

أكد “فولوديمير شوماكوف” الدبلوماسي الأوكراني السابق، أن الصين شاركت في محادثات جدة، لأن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر عليها من ناحية استيراد الحبوب الغذائية.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن ارتفاع أسعار الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ليس في صالح الصين، مشيرا إلى أن بيكين تستورد ما يقارب من 40% من الحبوب الأوكرانية.

وأشار إلى أن ضرب موسكو للمنشآت الزراعية الأوكرانية واستهدافها لآلات الزراعة، من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الأوكرانية، وهو ما يهم الجانب الصيني.