دراسة أمريكية: هذا العنصر الغذائي هو السبب الرئيس للسمنة

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تقترح دراسة جديدة، أن “الفركتوز” هو ذلك العامل الكامن والخبيث، الذي يدفع كثيراً من عمليات التمثيل الغذائي نحو السمنة.
وأضافت الدراسة أنه “على الرغم من أن “الفركتوز” ليس المصدر الأكبر للسعرات الحرارية، إلا أنه يؤدي إلى الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية بكميات أكبر، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام”، بحسب مزاعمها.
وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، اكتشف البحث العلمي المنشور في مجلة “Obesity”، وأجراه باحثون من جامعة كولورادو الأمريكية، أن “الفركتوز، والذي يُوجد بشكلٍ شائع في سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز، وفي الأطعمة اليومية، مثل الكاتشب، يخفّض ويمنع “أدينوزين ثلاثي الفوسفات” في الجسم، وهو المركب الذي يوفر الطاقة بشكل طبيعي للخلايا”.
وأوضح الدكتور ريتشارد جونسون، الباحث في مجمع “أنشوتز الطبي” في أورورا في ولاية كولورادو، في بيان صحفي، أن “الفركتوز هو ما يحفّز عملية التمثيل الغذائي لدينا للدخول في وضع الطاقة المنخفضة”.
ووفقاً للدراسة، فإن “الفركتوز، فريدٌ من نوعه في إعادة ضبط مستويات “أدينوزين ثلاثي الفوسفات” إلى مستوى أقل في الخلية”، مشيرة إلى أن “السكر معروف أيضاً بقمع (الميتوكوندريا)، التي تولّد الطاقة لتشغيل الخلايا”.
في المقابل، يتعامل الجسم مع الجوع اللاحق من خلال إثارة الرغبة الشديدة في مصادر الطاقة غير الصحية، بما في ذلك الكربوهيدرات والأطعمة الدهنية، التي سيتم تخزينها في النهاية على شكل دهون لن يحرقها الجسم، بحسب الدراسة.
وهنا يوضح جونسون أن “انخفاض مستويات (أدينوزين ثلاثي الفوسفات) داخل الخلايا يؤدي إلى الجوع المعتمد على الكربوهيدرات أو الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، وكذلك التأثيرات الأيضية التي تؤدي إلى زيادة تناول الدهون كثيفة الطاقة، وهكذا تبدأ دورة استهلاك مزيدٍ من الطعام الذي يتم تخزينه على شكل دهون، ومن ثم تفقد أجسامنا السيطرة على الشهية، لكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيس للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن”.