دراسة: البطيخ يجنبك الإصابة بالمسبب الرئيسي للوفاة في العالم

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كشفت دراسة حديثة أن البطيخ قد يكون مغذيا أكثر مما كان يعتقد سابقا ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض الذي يشكل السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا المزيد من البطيخ حصلوا على كمية أكبر من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم و”فيتامين سي” ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، وفق موقع “healthline”.

وفقًا للدراسة التي نُشرت في “Nutrients”، فإن تناول البطيخ يمكن أن يساعد في الواقع على زيادة إجمالي المغذيات وجودة النظام الغذائي.

وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات في العالم حيث يموت بسببها 1 من 4 أشخاص.

قام مؤلفو الدراسة بتحليل بيانات من دورات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) 2003-2018.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا البطيخ يتناولون كميات أكبر من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف الغذائية والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ، بالإضافة إلى الليكوبين والكاروتينات الأخرى.

يقول مؤلفو الدراسة إن هذا يشير إلى أن البطيخ يمكن أن يزيد من تناول العناصر الغذائية وكذلك جودة النظام الغذائي لدى كل من الأطفال والبالغين.

تشبه هذه النتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول الفاكهة بشكل عام يساهم في تناول العناصر الغذائية، لكن الدراسات الأخرى تفتقر إلى النظر في البطيخ على وجه التحديد.

ويتضح من تحليل البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا البطيخ لديهم أيضًا كميات أقل من السكريات المضافة ومجموع الأحماض الدهنية المشبعة.

تقدم كريستين فولغوني، محللة الأبحاث ومؤلفة الدراسة، نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية 2023، الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 25 يوليو/تموز في بوسطن.

معلومات عامة عن تغذية البطيخ

البطيخ مليء بالماء وخال من الدهون تقريبًا ومصدر للفيتامينات والمعادن الأساسية. يرتبط تناول البطيخ بفوائد صحية عديدة بينهما خفض ضغط الدم وخفض مقاومة الأنسولين وتقليص ألم العضلات (تعاف أسرع).

ترتبط فوائد البطيخ أيضًا بتحسين الهضم وتحسين صحة الجلد وانخفاض مستويات الالتهاب.

تقول كريستين كيركباتريك، اختصاصية تغذية ومؤلفة: “البطيخ هو فاكهة تقدم طريقة رائعة لمساعدتك على البقاء رطبًا (بمحتواه المائي الكبير) وغني بالفيتامينات C والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم”.

كذلك يحتوى البطيخ على نسبة قليلة من السكر مما يعكس فكرة أن تناوله سيؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم والأنسولين”. على وجه التحديد، تربط كيركباتريك بين فوائد البطيخ الصحية للقلب والليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية.

الليكوبين هي مادة غذائية تعطي الصبغة الوردية أو الحمراء لبعض الفواكه.

تشير الأبحاث إلى أن مادة الليكوبين ترتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب، وأظهرت الدراسات أن كوبًا ونصفًا من البطيخ يحتوي على حوالي 9 إلى 13 ملليغرامًا من الليكوبين. لذا في المتوسط، يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين بنسبة 40% أكثر من الطماطم.

وتضيف كيركباتريك: “البطيخ غني أيضًا بالحمض الأميني المعروف باسم سيترولين الذي أصبح شائعًا كمكمل للتمرين لأنه يمكن أن يوسع الأوعية الدموية وقد يعزز نمو العضلات وتخفض ضغط الدم وتساعد على منع انسداد الشرايين”.