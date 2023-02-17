دراسة: “النودلز” مسؤولة عن غالبية الحروق الخطيرة لدى الأطفال

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ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن المعكرونة سريعة التحضير “النودلز” هي المسؤولة عن غالبية إصابات الحروق، التي تكون بعضها خطيرة، والناجمة عن السوائل الساخنة لدى الأطفال.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد فحص سجلات قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثا عن علاجات لإصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة، بين عامي 2010 و2020، إذ وجدت أن ما يقرب من ثلث هذه الإصابات نتج عن “النودلز”.

وأظهرت الدراسة أن فحص سجلات 790 حالة حروق سوائل لدى أطفال أثبت أن 31% منها سببها “النودلز”، موضحة أن عدم وجود إشراف على الأطفال أدى إلى زيادة المخاطر، فكانت نسبة حوالي 40% من حروق “النودلز” قد حدثت عندما كان الأطفال بمفردهم.

من جانبه، قال الأستاذ في الجراحة بجامعة شيكاغو للطب، سيباستيان فرووي، إن الحروق الناتجة عن النودلز أقل حدة بقليل من بعض أنواع الحروق الأخرى، ومع ذلك فهي لا تزال خطيرة، وتؤدي إلى دخول المستشفى في بعض الأحيان، وتستوجب إجراء جراحة وترقيع الجلد.

وأضاف أن كمية الحرارة الموجودة في النودلز يمكن أن تسبب حروقا من الدرجة الثانية والثالثة بسهولة لأي شخص، لكن الأطفال الصغار معرضون للمخاطر بشكل أكبر بسبب بشرتهم الرقيقة.