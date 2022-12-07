دراسة توضح 13 سببًا شائعًا للتخلص من الهواتف الذكية

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أكدت دراسة حديثة، أن 5.3 مليار هاتف سيتم التخلص منها هذا العام 2022، كما تطرقت الدراسة لأكثر الأسباب شيوعاً لتخلص المستخدمين من هواتفهم.

مشاكل في الشحن

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها شركة Green Smartphone أن السبب الأكثر شيوعاً للتخلص من الهاتف هو التوقف عن الشحن، موضحة أن توقف الهاتف عن الشحن هو أن منفذ الشحن مليء بالأوساخ أو الحطام.

وقد يساعدك استخدام الهواء المضغوط على تنظيف المنفذ. وقبل إلقاء هذا الهاتف في سلة المهملات، قد تفكر في تغيير البطارية أو استخدام كابل أو قابس مختلف.

كسر في الشاشة

السبب الثاني للتخلص من الهاتف، هو شاشة اللمس المكسورة، وهذا منطقي لأنه بمجرد أن يتعذر على شاشتك التي تعمل باللمس تسجيل عمليات اللمس، لا يمكنك فعل الكثير بها. والشاشة التي تعمل باللمس هي جزء حساس من الهاتف الذكي لدرجة أنها ما لم تكن مغطاة بواقي شاشة، فإنها تكون مكشوفة وجاهزة للكسر بصدمة واحدة. وكان هذا هو السبب الذي ذكره 10 % ممن تخلصوا من هواتفهم الذكية.

مشاكل سماعة الهاتف

السبب الثالث للتخلص من الهاتف، بنسبة 9% من إجمالي من شاركوا في الدراسة، هو أن السماعة لم تعد تعمل، وبنفس النسبة يتخلص العديد من المستخدمين من هواتفهم بسبب السخونة الزائدة. وترتفع درجة حرارة معظم الهواتف بين الحين والآخر، قد تصل إلى الحروق.

السبب الخامس الأكثر ترجيحاً لكسر الهاتف الذكي، والذي يستحوذ على 8% من أهم 13 سبباً، هو الميكروفون المكسور. وهذا يرتبط بشاشة تعمل باللمس مكسورة ومكبر صوت مكسور. وقد يكون إجراء واستقبال المكالمات أمراً صعباً بدون ميكروفون يعمل.

مشاكل البطارية

وتشمل الأسباب الثلاثة التالية لكسر الهاتف، والتي حصل كل منها على 7% من الإجمالي، سرعة استنزاف البطارية، وتعطل الكاميرا، وعدم القدرة على الاتصال بشبكة واي فاي، بحسب موقع فون أرينا.

أما السبب التاسع الأكثر شيوعاً للتخلص من الهاتف هو أن البلوتوث لا يعمل (4% من الإجمالي). وتشكل المشكلتان التاليتان 2% من الأسباب الأكثر شيوعاً، وهي توقف زر الصوت عن العمل وكسر زر الطاقة.

أما عن آخر الأسباب للتخلص من الهاتف هما خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعدم القدرة على استخدام الشحن اللاسلكي.