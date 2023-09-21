دراسة جديدة تحدد.. هل أنت مصاب بالاكتئاب؟

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مدى إمكانية الإصابة بالاكتئاب.

وذكرت أن جودة الحياة الصحية التي نعيشها تعد من أهم العوامل التي تحدد ما إذا كان الشخص مصاب بالاكتئاب أم لا.

وبينت أن النوم لمدة 9 ساعات يوميا يقلل من الإصابة بمرض الاكتئاب بنحو 22%، كما أن ممارسة الرياضة تعد ناجعا لمحاربته.

وأفادت بأن التغذية الصحية مهمة للغاية لعد الإصابة بالاكتئاب، كما أن الجلوس مع الأشخاص المفضلين يقلل من الإصابة بالاكتئاب.