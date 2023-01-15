دراسة: سرطان الأمعاء ينتج عن الإفراط في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

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حذّرت دراسة أجراها باحثون من جامعة “كيونغ هي” في كوريا الجنوبية، من الإفراط في تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة؛ وذلك لتسببها في مضاعفة الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين.

وأفادت الدراسة، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن تناول هذه المشروبات مرتين أو أكثر يومياً يضاعف خطر الإصابة بالمرض لدى النساء قبل سن الخمسين، مؤكدة أنها تشكل تهديداً كبيراً للصحة بشكل عام.

وأضافت أنه يمكن الوقاية من 54% من حالات سرطان الأمعاء من خلال اتباع أنماط الحياة الصحية، مع تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان.