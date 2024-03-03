دراسة صينية: النشا المقاوم يساعد في إنقاص الوزن

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اكتشف علماء من الصين أن مكملًا غذائيًا يحتوي على نوع من الكربوهيدرات التي تستغرق وقتًا أطول للهضم، يُسمى النشا المقاوم، قد يساعد الأشخاص على فقدان الوزن.

يوجد النشا المقاوم بشكل طبيعي في الفاصوليا والحبوب الكاملة والشوفان الخام والموز الأخضر، ويتشكل أيضًا عندما تترك الأطعمة النشوية الشائعة مثل البطاطس والمعكرونة والأرز لتبرد بعد طهيها.

هناك عدة أشكال مختلفة من النشا المقاوم، ولكن القاسم المشترك بينها هو أنه لا يمكن هضمها وامتصاصها بسهولة في الأمعاء الدقيقة.

هذا النشا المقاوم يصل إلى الأمعاء الغليظة، على طول الأمعاء، حيث يتم هضمه بواسطة البكتيريا، مما يعني أنه يصنف على أنه بريبايوتك، والذي يُعرف بأنه جزءًا من مجموعة الألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي والتي يجب أن يتضمنها النظام الغذائي.

وفي حين أن بعض الدراسات السابقة قد اقترحت أن هذا النشا يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، هواتينغ لي في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ في الصين وزملاؤها حاولوا التحقق من آثاره على بكتيريا الأمعاء، وفق موقع “New Scientist”.

تجربة النشا المقاوم

في التجربة، طلب العلماء الصينيون من 37 شخصًا يعانون من زيادة الوزن تناول كيس من النشا الممزوج بالماء مرتين في اليوم قبل الوجبات.

لمدة ثمانية أسابيع، تم إعطاء هؤلاء الأشخاص نشا مقاومًا، بينما احتوت العبوة لمدة ثمانية أسابيع أخرى على نشا عادي كمقارنة. كما تم تزويد المشاركين بثلاث وجبات متوازنة في اليوم، وتم قياس المؤشرات الصحية المختلفة.

بعد تناول النشا المقاوم لمدة ثمانية أسابيع، فقد الناس ما معدله 2.8 كجم، في حين أن النشا العادي لم يكن له أي تأثير على الوزن. تسبب النشا المقاوم أيضًا خفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، والتي قد تكون جيد للصحة.

هؤلاء لن ينفعهم النشا المقاوم

كما كشفت عينات البراز للخاضعين للاختبار أنه بينما كان الناس يتناولون النشا المقاوم، أصبحت العديد من الأنواع البكتيرية أكثر عددًا في أحشائهم. وعندما تم زرع هذه البكتيريا في الفئران التي أعطيت نظامًا غذائيًا عالي الدهون، بدا أن لها تأثيرًا في إنقاص الوزن.

ريبيكا مكمانامون، وهي متحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية، قالت إن التجربة كانت صغيرة جدًا، بحيث لا يمكن تحديدها، لكن النتائج معقولة. تقول: “من المنطقي أن تحدث هذه النتائج”.

ومع ذلك، قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي أن تناول النشا المقاوم يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة بسبب البكتيريا التي تخلق الغاز أثناء تكسيره، كما تقول.