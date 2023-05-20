دراسة: عمل المرأة في نوبات ليلية لمدة شهر قد يؤدي إلى تدمير فرصها في الإنجاب

تنظم هذه الساعات الداخلية العديد من الوظائف والعمليات البيولوجية، مثل دورة النوم، والهضم، وتدفق الهرمونات، والتكاثر. ومع ذلك، يمكن أن تتعطل بسهولة بسبب التعرض للضوء غير المناسب، مثل التعرض للضوء في الليل.