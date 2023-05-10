دراسة: يمكن صناعة ملابس “ذاتية الإصلاح” من خيوط الفطريات

المناطق-متابعات

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أنه يمكن استخدام الخيوط الدقيقة التي تنتجها بعض أنواع الفطريات في صناعة ملابس قابلة للتحلل البيولوجي وذاتية الإصلاح مستقبلاً.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لمجلة “sciencealert” العلمية، أن فطر ganoderma lucidum قادر على إنتاج خيوط شبيهة بالجلود تمتلك هذه الخصائص الفريدة، حيث يقوم النسيج بإعادة ملء الثقوب ذاتياً.

وأضافت أن الاختبارات أثبتت قدرة المادة بالفعل على التحلل البيولوجي وإعادة بناء النسيج، إذا تم وضعها في ظروف مماثلة تمت زراعتها فيها من حيث الحرارة والرطوبة.