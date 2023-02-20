دعاء الزلزال.. أفضل ما يقال وقت حدوث الزلازل والهزات الأرضية

دعاء الزلزال، تتصدر محركات البحث خاصة بعد الهزة الأرضية التي حدثت في سوريا وتركيا مُجددًا فضلا عن توابع الزلزال التي تعاني منها الدولتين حتى الآن وأزهقت العديد من الأرواح، ويتوجه المسلمين بالدعاء وقت حدوث الزلازل.

وشعر سكان كلًا من : “فلسطين ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر”، وحينها بدأ الجميع بالبحث عن دعاء الزلازل والهزات الأرضية متوسلين إلى الله بكشف البلاء واللطف بالأقدار، الزلزال آية من آيات الله يخوف بها عبادة ويذكرهم بيوم الوعيد.

دعاء الزلزال “المستجاب”

يعتبر أبرز الأدعية المستجابة حيث يتوجه العبد إلى ربه قائلًا: “اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، في دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى وعن شمالى ومن فَوقِى وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي”.

بعض أدعية الزلزال

_ “اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك”

_ “اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن”.

_ “اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين”.

_ “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ، وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ، وَالجُبْنِ، وَضَلْعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ”.

_ “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ”.

_ “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيِعِ سَخَطِكَ”.

_ “اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا”.

دعاء وقت حدوث الزلزال

اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحــزني فرح وضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة، اللهم آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، يا رب إني أناجيك من همي وحزني وخوفي وقلقي وألمي وكربي وجرحي وكسرتي فأغثني

أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشّياطين اللهم بدل خوفي بأمان وحُزني بفرح وهمي بفرج، ربي لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي وخوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأعوذ بكــلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

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