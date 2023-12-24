دعمًا لأمن موريتانيا الغذائي.. “الصندوق السعودي للتنمية” يشارك في افتتاح “أركيز”

يُذكر أن تمويل هذا المشروع يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي؛ وذلك من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية؛ حيث قدّم الصندوق منذ عام 1979م للجمهورية الإسلامية الموريتانية (20) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا عبر القروض التنموية بقيمة تصل إلى أكثر من (665) مليون دولار، إضافة إلى إدارة المنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة عبر الصندوق لتمويل (28) مشروعًا إنمائيًّا بقيمة تزيد على (151) مليون دولار؛ للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية.