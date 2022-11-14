دعوات إيرانية للتظاهر في ذكرى مجزرة نوفمبر 2019 بداية من الغد

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استمرارا للانتفاضة الشعبية للإيرانيين وتزامنا مع الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، صدرت دعوات مختلفة لتنظيم مظاهرات وتجمعات في مقابر المدن الإيرانية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأعلنت مجموعة “شباب أحياء طهران” في بيان لها، الدعوة للخروج في مظاهرات بعد غد الثلاثاء. وكتبت: “سنحول الشارع إلى جحيم للمغتصبين ونصرخ بغضب في وقت واحد وفي كل الأحياء”.

وجاء في هذه الدعوة أن “الشارع لا يزال سبب انتصاراتنا. اقتربت نهاية الظالم ونظامه السفاح”.

وأضافت شباب أحياء طهران أن “صوت ثورتنا الحديثة يتردد في جميع أنحاء العالم وأن المزيد من البلدان تعترف بهذه الثورة على مر الأيام”.

كما أعلنت مجموعة شباب أحياء مدينة كركان، شمالي إيران، أنهم سينظمون غدا الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء مظاهرات في جميع الساحات الرئيسية للمدينة وأكدوا أن استمرار الكفاح الميداني ضرورة حيوية.

وطلب بيان شباب أحياء كركان جميع الذين “ما زالت لديهم شكوك أو لم يجدوا لديهم إمكانية المشاركة بشجاعة في الاحتجاجات” طلب أن “يكسروا حاجز الصمت ويتغلبوا على الخوف ومرافقة إخوانهم وأخواتهم لتحقيق حلم إيران حرة ومزدهرة”.

كما بعث منوشهر بختياري والد بويا بختياري أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، برسالة صوتية من داخل السجن طلب خلالها من المواطنين الإيرانيين الحضور في مقابر المدن تخليدا للذكرى الثالثة لضحايا احتجاجات نوفمبر.

إلى ذلك، انتشرت دعوة للوقوف على قبر الشابة يلدا آقا فضلي، الفنانة التي تبلغ من العمر 19 عاما، في مقبرة “بهشت زهرا” بطهران وفي ساحات المدينة، غدا الاثنين. وتوفيت فضلي في المنزل بعد الإفراج عنها من سجن قرجك.

كما طالب شباب تبريز وأصفهان ومشهد وزنجان وأرومية وكركان وبابل ضباط الجيش بـ”الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وحياة وثروة وشرف الشعب الإيراني وعدم السماح بالعبث بها”.

وأكد هؤلاء الشباب في بيانهم أن “عددا كبيرا من ضباط الحرس الثوري الإيراني لم يتأثروا بالفساد المستشري في النظام الإيراني وهم متعاطفون مع باقي الشعب في المعاناة الاقتصادية التي سببها النظام”.

وأكد البيان أنه “يجب على قوات الباسيج والاستخبارات والقوات الخاصة التابعة للشرطة أن تحدد موقفها بسرعة وأن تستقيل عن العمل مع هذه الوحدات. ففي هذه الحالة يمكنهم أن يأملوا بعفو الشعب الإيراني، وإلا سيحاسبون في المحاكم ويوم الحساب قريب”.

يشار إلى أنه بعد مرور شهرين على الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، شهدت جامعات إيران، اليوم الأحد، أيضا تجمعات للطلاب أكدوا خلالها استمرار الانتفاضة الشعبية وإنهاء القمع في المجتمع والجامعات وإلغاء إيقاف الطلاب من الدراسة والإفراج عن المعتقلين.