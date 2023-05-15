دقلو يغرّد بالصوت ويتوعد بالقبض على البرهان نافيا خبر وفاته أو إصابته (فيديو)

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خرج قائد قوات الدعم السريع بالسودان عبد الرحيم حمدان دقلو بتسجيل صوتي ينفي شائعات إصابته ووفاته، متوعدا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنه سيكون عاجلا أم آجلا في قبضة الدعم السريع.

ونشر دقلو التسجيل في حسابه على “تويتر”، بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاته.

رسالتي لجماهير شعبنا ولأشاوس الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة pic.twitter.com/IurKdTjGLU — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 14, 2023

وقال في التسجيل، هذه رسالتي لجماهير شعبنا ولأشاوس الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة، أنتم حماة الوطن والمواطن، والسودان أمانة في أعناقكم.

وطالب دقلو القوات أن يتواصلوا مع المواطنين في الأحياء وأن يتعرفوا على احتياجاتهم مشددا على ضرورة محاربة “المتفلتين واللصوص الذين يقومون بترويع الناس”.

وحذّر في تسجيله الصوتي ممن وصفهم بالانقلابيين الذين يحيكون المؤامرات ويريدون تدمير السودان وأهله “ونحن لهم بالمرصاد ونحن مستعدون للمساعدة وتوفير الخدمات الضرورية في أماكن تواجد قواتنا” على حد قوله.

وأكد دقلو أن من وصفهم بالانقلابيين يعملون على حياكة المؤامرات مبينا تواجده وتنقّله بين صفوف القوات وأنه متواجد في بحري وأم درمان والخرطوم وغيرها من المدن، وأن “الترويج لمقتل عبدالرحيم حمدان مجرد دعايات وأكاذيب تدل على هزيمتهم” ..

اصبروا وسننتصر وتوعد البرهان بانه سيكون في قبضتهم في القريب العاجل

وأكد أنهم (الانقلابيون) يقومون باحتجاز العسكريين داخل مواقعهم كي لا يفروا وقاموا بتصفية العديد من الضباط والأفراد..