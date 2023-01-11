«دلة البركة» توقع اتفاقية لنقل حجاج الدول العربية بين المدن والمشاعر المقدسة

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وقعت شركة «دلة لنقل الحجاج»، إحدى شركات مجموعة «دلة البركة»، مذكرة تعاون مع شركة مطوفي حجاج الدول العربية، من أجل نقل الحجاج بين المدن والمشاعر المقدسة.

وقع الاتفاقية على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023) لؤي عبداللطيف غراب، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة بمجموعة دلة البركة، وماهر صالح جمال، رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

وتشارك مجموعة «دلة البركة» بصفتها راعياً ماسياً في «أكسبو الحج»، الذي يقام في «سوبر دوم جدة» في الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، للمساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة لتاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أسسها المغفور له صالح كامل (رحمه الله).

وتعد مجموعة «دلة البركة» من الرواد في قطاع الأعمال السعودي؛ حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى، عبر أعمالها، إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.