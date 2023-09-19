دموعه وكلماته البريئة اجتاحت التواصل.. “رونالدو” يحقق أمنية طفل إيراني.. والصغير يحتفل على طريقة كريستيانو

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن لقاء أجراه نجم نادي النصر “رونالدو” مع طفل إيراني.

وذكرت أنه بعد انتشار مقطع فيديو لطفل إيراني يبكي بشدة لعدم تمكنه من رؤية نجم النصر السعودي “رونالدو”، عملت الإدارة على تحقيق حلم هذا الطفل.

وبينت أن الإدارة استجابة لرغبة الطفل وأحضرته إلى مقر إقامة رونالدو، حيث ظهرت ملامح الفرحة والبهجة على الطفل الإيراني فور لقائه لقائد نادي النصر.

وأوضحت أن “رونالدو” أهدى الطفل الإيراني قميصا وقام بالتوقيع عليه، بعدها احتفل الطفل بهذا القميص بطريقة رونالدو الخاصة به.