دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة

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ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية (13) مقيماً مخالفاً لنظام البيئة باستغلال الرواسب، يعملون على (13) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وهم (6) من الجنسية اليمنية و(4) من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسيات الهندية والأفغانية والنيبالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.