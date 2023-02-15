دوري أبطال أوروبا.. تقييم مهين لميسي ونيمار أمام بايرن ميونخ

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نال ثنائي فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، تقييمات سلبية من صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بعد ظهورهما ضد بايرن ميونخ.

وقدم ليونيل ميسي ونيمار أداء مخزياً ضد بايرن ميونخ، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في مباراة خسرها فريق العاصمة الفرنسية 0-1 على أرضه، وفقاً ل”العين”.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية والمعروفة بتقييماتها الحادة والتي من النادر أن تمنح التقييم الكامل 10 على 10 لأي لاعب، فتحت النيران من خلال تقييماتها على لاعبي باريس سان جيرمان.

وحصل ليونيل ميسي على 3 درجات من 10 مقابل 3.5 لنيمار و3.8 درجة للمغربي أشرف حكيمي، فيما نال الإيطالي ماركو فيراتي تقييم 3.9 درجات فقط من 10.

بينما كان أعلى تقييم في الفريق لدانيلو بيريرا لاعب الوسط وسيرخيو راموس من الدفاع ونونو مينديز بـ5.5 درجة لكل لاعب، ثم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي منع البافاري من زيادة النتيجة بـ4 نقاط.

كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان لم يحصد أكثر من 3.6 درجة، بسبب تكتيكاته التي جعلت الفريق يظهر في شكل ضعيف للغاية حتى دخول كيليان مبابي في الشوط الثاني من اللقاء، رغم امتلاك مجموعة من أفضل النجوم في العالم.

على الجانب الآخر، حصل دايوت أوباميكانو، المدافع الفرنسي للعملاق البافاري، على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين بـ8 درجات من 10.

أوباميكانو قدم مستوى جيدا على الصعيد الدفاعي، ونجح في الحد من خطورة ليونيل ميسي ونيمار، اللذين ظهرا في حالة سيئة للغاية على مدار شوطي المباراة.

من جانبه حصد الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع البافاري 6 درجات من 10، ليس بسبب الأداء الفني ولكن بسبب العنف الذي كاد يتسبب في هدف لباريس في نهاية الشوط الأول، بعدما احتسبت عليه ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء فريقه.

يذكر أن مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستلعب في ملعب إليانز آرينا، معقل العملاق البافاري، في الثامن من شهر مارس/آذار المقبل، حيث سيتوجب على رفاق كيليان مبابي الفوز بفارق هدفين للتأهل إلى ربع النهائي.